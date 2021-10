Probabilmente è un evento comune: sono io che non mi sono mai alzata all’alba, dopo una notte di luna piena, in estate. Certamente è una cosa normale. Comunque: erano le sei del mattino del 23 agosto e stavamo partendo dalla Sardegna. In auto dalla Gallura andavamo verso Olbia, verso est. Quella notte sul mare troneggiava un’immensa luna piena, straordinariamente lucente. All’alba però, caricando i bagagli, nel cielo che appena schiariva la luna non l’avevo vista.

Ma salendo fra le colline solitarie della Sardegna – mondo immobile, per chilometri senza traccia di uomo – a un tratto mi sono voltata, come se qualcuno mi stesse osservando. Con meraviglia ho ritrovato la luna ben alta alle mie spalle, a ovest. Mentre già davanti a noi l’orizzonte si faceva di quel rosa incandescente che annuncia il sole.

Eccolo, tremulo quasi nella foschia dei campi: già forte abbastanza però da mettere in fuga la notte. Mi sono voltata, ancora: lei era lì, dentro un cielo indaco, candida. Impall...