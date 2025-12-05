Ora non sono più solo i sovranisti dell’ultradestra a lanciare allarmi per l’ipotesi che davvero la crème politica del Vecchio Continente miri allo scontro armato con la Russia putiniana. Ecco perché
«La Russia non ha intenzione di combattere con l’Europa, ma se l’Europa vuole la guerra e la inizia, la Russia è pronta fin da subito», ha dichiarato Vladimir Putin il 2 dicembre. L’Unione Europea mostra intransigenza rispetto alle pesanti richieste russe per arrestare la guerra contro l’Ucraina come mossa tattica per ottenere condizioni migliori, oppure per esasperare la Russia e creare un contesto propizio a provocazioni che le consentirebbero di entrare in guerra al fianco di Kiev? E in quest’ultimo caso, perché lo farebbe? Per preservare l’ordine mondiale liberale fondato sul diritto internazionale, oppure in un’ottica di potenza non diversa nella sostanza da quella della Russia?
A mostrarsi convinti che Bruxelles, Parigi e Berlino mirino a un redde rationem militare con la Russia, e a condannare questo orientamento come un attentato alla pace ispirato da sentimenti guerrafondai, sono normalmente esponenti di partiti che al Parlamento europeo partecipano ai due gruppi della destra ...
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