Cosa è l’Europa e cosa dovrebbe essere

Sul Sussidiario Giorgio Laici riferendo la discussione nel recente Aspen security forum scrive: «Rice, con la sua pragmatica lucidità, non si nasconde: il vecchio ordine è morto. La Cina è il nemico, le alleanze rivali sono il bersaglio, e Trump e l’autoproclamato artefice di un mondo nuovo, incerto, brutale. Le élite, costrette a scegliere tra adattarsi o resistere, guardano al futuro con un misto di rassegnazione e timore. Questo è il 2025: un mondo che non tornerà indietro».

I nuovi repubblicani trumpisti detestano i repubblicani neo-con che hanno guidato gli Stati Uniti con George Bush jr. Ne criticano soprattutto la scelta di promuovere interventi militari in giro per il mondo con l’obiettivo di esportare la democrazia. Certamente il cosiddetto movimento Maga (Make America great again) non si distingue per raffinatezza di pensiero: la raffinatezza invece non manca a una “grande” neocon come Condoleezza Rice che, come tutte le persone intelligenti, coglie realisticamente anche in c...