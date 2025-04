Ermanno lo storpio, una lettura dei Santi di Martindale a Milano

Mercoledì 7 maggio alle 21, presso il Teatro Rosetum a Milano (via Pisanello 1), organizzato da Tempi, Esserci e Rosetum, si terrà l’incontro “Gloria Dei vivens homo. Ermanno lo storpio”, una lettura dei Santi di Cyril Martindale.

Durante l’incontro tenuto da Andrea Siciliano verrà proposto l’ascolto del commento di don Giussani (in una registrazione restaurata). Come Tempi vi ha raccontato in questo articolo sulla storia di Ermanno di Reichenau, meglio conosciuto come Ermanno lo storpio e quasi certamente autore del Salve Regina, Giussani amava moltissimo il volume di Martindale, gesuita inglese che si appassionò alla storia del monaco.

Sarà possibile seguire l’incontro sul canale YouTube dell’associazione Esserci.