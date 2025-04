«Erdogan vuole trasformare la Turchia nella Russia di Putin. Per questo la gente sta protestando in massa». Così il politologo turco, Murat Somer, docente di Scienze politiche e relazioni internazionali presso la Özyeğin University di Istanbul, spiega a Tempi l'ondata di manifestazioni che potrebbe cambiare il panorama politico del paese.

Sabato 2,2 milioni di persone sono scese in piazza a Istanbul per protestare contro l'arresto di Ekrem Imamoglu, sindaco della città e soprattutto principale avversario di Recep Tayyip Erdogan alle prossime elezioni presidenziali. «La gente non manifesta soltanto perché si sente defraudata del proprio diritto di voto», spiega Somer, che è anche Senior Fellow presso l'Istituto per la democrazia della Central European University di Budapest. «I giovani chiedono soprattutto giustizia legale ed economica, democrazia, laicità. Vogliono una Turchia nuova».

Professor Somer, non è la prima volta che Erdogan fa arrestare un avversario politico. Perché questa ...