Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

The Equalizer 3 - Senza tregua ★

Di Antoine Fuqua

Dove vederlo: cinema

Terzo episodio di un film che che già aveva poco senso nel capitolo 1. Donzellone in versione giustiziere pelato si trova in Sicilia a combattere contro la camorra che però ogni tanto gli sceneggiatori chiamano ’ndrangheta e ogni tanto mafia. C’è Dakota Fanning, agente Fbi che lo aiuta e pensa che la camorra sia in combutta con i terroristi siriani e abbia una base in un agriturismo siciliano dove però i presunti terroristi parlano con accento calabrese. Donzellone la avverte che comunque ha ucciso tutti, quindi non si deve preoccupare, però rimane ferito. Finisce in costiera dove viene salvato da un carabiniere che si chiama Bonucci che non l...