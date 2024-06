Dopo la gnocchissima intelligenza artificiale che fa la madrina dell’umanissima sagra delle fragole (Francesca Giubelli, influencer-identikit della “perfetta donna mediterranea” inventata di sana pianta e certificata da Meta), abbiamo la stragnocchissima e umanissima Elodie che parla come l’intelligenza artificiale.

Avete mai parlato con Chat Gpt? Stessa prevedibilità e spirito critico della cantante che a Vanity Fair discorre come un “trasformatore generativo pre-addestrato" dalle redazioni più progressivamente aggiornate. Per capirci, Francesca Giubelli è programmata per chiacchierare di «piacere unico delle fragoline di Nemi servite con la fresca panna della centrale del latte di Roma», lei che non potrà mai assaggiarle, Elodie conversa col pilota automatico: pensa al matrimonio? «Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme...