Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche. I dati delle proiezioni, e quelli ancora non definitivi dello spoglio iniziato alle 23 di ieri, ora in cui si sono chiuse le urne, parlano chiaro: la coalizione guidata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha ottenuto una netta maggioranza sia alla Camera sia al Senato: il centrodestra si attesta attorno al 44 per cento dei consensi, con Fratelli d’Italia che da solo, con oltre il 26 per cento dei voti, supera tutta la coalizione di centrosinistra.

Tiene Forza Italia rispetto alle previsioni, scende la Lega, Noi Moderati resta sul filo dell’1 per cento. Male il Pd di Enrico Letta, di poco sotto al 20 per cento, regge il M5S che però non raggiunge le percentuali date da alcuni sondaggi della vigilia: il partito di Giuseppe Conte è attorno al 15 per cento. Il Terzo Polo, che secondo Carlo Calenda sarebbe arrivato a doppia cifra, non sfonda e resta sotto all’8 per cento. Non entra in Parlamento Italexit di Gianluigi Paragone, mentre potrebbe farcela +Europa di Emma Bonino. Con questi risultati, Giorgia Meloni si avvia a essere l’incaricata a formare il prossimo governo.

Foto Ansa