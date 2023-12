Dai lucchetti a Ponte Milvio celebrati da Federico Moccia, siamo finiti ai braccialetti elettronici per fidanzati ossessivi. Il tribunale di Marsala ha preso questo provvedimento nei confronti di un ventunenne, dopo la segnalazione di una madre, preoccupata per la tossicità del rapporto in cui era invischiata sua figlia di sedici anni. Gelosia patologica, aggressività e possessività. «La responsabilità ci ha imposto di intervenire a gamba tesa nella vita privata dei due ragazzi per evitare il peggio», ha dichiarato il procuratore di Marsala. E a ulteriore garanzia del divieto di avvicinamento imposto allo stalker, il braccialetto elettronico è stato messo anche alla ragazza.

Due braccialetti identici, dunque. I perfetti regali romantici che molti si scambieranno baciandosi sotto l’albero di Natale diventano manette di distanziamento per relazioni malsane. È un ossimoro eloquente: per rompere un rapporto si arriva a usare un legame coercitivo che garantisce la separazione.

