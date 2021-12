È morto don Luigi Negri, 80 anni, arcivescovo emerito di Ferrara. Nato a Milano il 26 novembre 1941, Negri ha dedicato la sua vita a far conoscere il cristianesimo, in particolare fra i giovani, così come fece il suo maestro e amico don Luigi Giussani, di cui fu uno dei primi discepoli (come raccontò nel suo ultimo libro Con Giussani. La storia & il presente di un incontro).

Il messaggio agli amici

In pagina pubblichiamo un suo video messaggio, inviato a fine settembre ad alcuni amici, in cui diceva: «Cari amici, il saluto che vi mando è pieno di affezione e di volontà di condividere la vostra esistenza. Vi sento vicino a me, forse in un modo nuovo, perché il tempo passa, ma non ci lascia. Il tempo passa, ma si ripropone ogni giorno di più come una cosa nuova, piena di senso e di significato. Ecco, amici miei, portate lietamente il peso delle iniziative di Dio nella vostra vita. Portate anche il peso delle fatiche di Dio che coinvolgono la vostra vita. Il tempo che passa è perché il tempo passi, scusate il giro di frase, ma è proprio così. Il tempo che passa è perché il tempo di Dio passi e si affermi potente in noi la grazia di Cristo. Grazie a tutti voi e ci vedremo presto. Arrivederci».