“Dragon Trainer” funziona sempre, anche in carne e ossa

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Dragon Trainer (How to Train Your Dragon) ★★★★

Di Dean DeBloisDove vederlo: al cinema

Remake in carne e ossa (più o meno…), del grande film del 2010. È al livello dell’originale ed è di gran lunga il miglior film ad altezza di ragazzino degli ultimi anni. Intanto perché regista e produttori la pensano all’opposto rispetto alle ultime catastrofiche operazioni Disney. Niente politicamente corretto: se il film ha funzionato, funzionerà ancora. Così, questa nuova edizione riprende i punti forti del primo film (e in parte anche del terzo, che pure era molto riuscito): un racconto di formazione dove nessuno è sbagliato, nemmeno chi ha tante cose “sbagliate”, nel fisico e forse anche nella testolina. Splendide le coreografie in volo: per ...