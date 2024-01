Trenta dicembre duemila ventitré

È uno iato,

un soffio d’alito nel movimento dell’essere,

tra il solstizio e lo spegnersi dell’anno,

tra la Nascita e la Croce,

tra il vagito del Bimbo e il Martirio innocente,

lo spazio tra l’inizio e la fine.

La memoria, scossa e quasi tramortita,

rivede le postille dei volti che,

come Simeone,

se ne sono andati in pace,

Agnese, Luigi,

Fabio, Joseph…

quanti altri ancora,

non ricordati,

mai conosciuti;

e ora Martina,

di sedici anni appena,

avendo visto la Salvezza

in questa stagione del tempo,

luce e gloria da Te preparata.

La spada,

segno di contraddizione,

caduta e risurrezione di molti,

trafigge l’anima, svela i pensieri del cuore,

fa il suo lavoro di morte e di vita:

il solco riceve il chicco di grano caduto

perché muoia e dia frutto,

se s’impunta, se non s’affida

se non muore, rimane solo.

Fa il suo lavoro la spada, forgiata in vomere

come la lancia in falce:

c’è un corpo che vive, oggi,

nella Chiesa, nella piazza,

colma,

nel silenzio e nel canto,

nella preghiera e nel lavoro,

nell’opera popolare

che è liturgia,

che è vita,

la vita;

così che ogni luogo,

ogni ambiente,

abbia,

in ogni giorno,

in ogni istante del tempo,

la sua chiesa,

sia la Sua Chiesa,

lungo la strada che fa

e farà

il Destino.

Il tuo giovane corpo

di santa della fede,

consegnato,

fa vivere,

e vive,

questa comunione

di cielo e di terra,

gloria umana e divina.

Siedi a mensa con il Figlio

e dalla tavola scendono

molto più che le briciole di Lazzaro.

Da questo iato,

da questo spazio

tra il nascere e il morire,

tra l’inizio e il compimento,

sale,

come un compito,

il nostro canto nel mondo:

Chiamo a sé un bimbo,

lo pose in mezzo a loro

e disse:

in verità vi dico,

se non vi convertirete

e non diventerete come bambini,

non entrerete nel regno dei cieli

non entrerete nella vita.

Nel suo ventesimo anno

Stefano da Bresso,

studente di ingegneria,

giocò la sua ultima

partita a pallone

prima di andarsene

in pace,

nel mese di gennaio,

quando il tempo è un infante.

Ma il seme che muore

non resta solo:

tutto è Presenza,

nello spiraglio breve

tra il nascere e il morire.