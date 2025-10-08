Che interesse avrebbe la realtà se non vi fosse implicata un’attesa? E attesa di chi, se non di colui che può farci felici? Per tutta la sua vita Dino Buzzati non ha mai smesso di interrogare il mistero che c’è dietro le cose. Lo ha fatto scrivendo articoli, racconti, romanzi, poesie e dipingendo quadri. Con il curatore della sua opera, Lorenzo Viganò, e il regista e attore Paolo Valerio, che ha portato in scena tra gli altri “Il deserto dei Tartari” e “Poema a fumetti”, il 25 agosto 2025 al Meeting di Rimini Piero Vietti ha introdotto e moderato l’incontro su Dino Buzzati, su un autore inquieto che a oltre cinquant’anni dalla morte ha ancora molto da dire agli uomini contemporanei