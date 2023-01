Mio caro Malacoda, ti scrivo che è il 20 dicembre, fra poco sarà Natale, sui giornali si sproloquia come al solito di consumismo, valori perduti, magia del Natale… c’è chi nota che in certi paesi è sconsigliato se non vietato dire “Buon Natale!”, sia mai che qualcuno s’offenda, e per spiegare ai pargoli come mai si sta a casa da scuola si preferisce parlare di “vacanze d’inverno” (che se poi tuo figlio ti chiede perché non anche d’autunno che gli dici?). Questioni lessicali. A me oggi m’è preso l’uzzolo di parlarti dei dieci comandamenti. Prima la Bibbia, poi il catechismo. Esodo, capitolo 20:

«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dèi di fronte a me.

Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. […] Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Di...