“Di te pensando al palpitar mi sveglio”

A conclusione del manifesto “Educarci per Educare” proposto dall’Assemblea Sinodale del Decanato di Varese e da diverse realtà educative presenti sul territorio, distribuito nelle scuole di Varese e negli ambiti educativi nel novembre del 2024 scrivevamo: “Educatori e insegnanti testimoniamo e proponiamo la nostra umanità, quel che c’è di vero, di bello, di grande nella nostra vita ed esperienza, i nostri grandi desideri, la nostra speranza! Giochiamo le nostre domande coi ragazzi e in quello che diciamo e insegniamo, come ipotesi di significato delle realtà, e così anche le domande e le esigenze dei ragazzi emergeranno e l’educazione diverrà una avventura di crescita comune”.

Dentro questo cammino, e con il desiderio di continuare a costruire occasioni educative condivise sul territorio. L’Assemblea Sinodale del Decanato di Varese unitamente a diverse realtà educative presenti sul territorio, col patrocinio della Provincia di Varese, propone una mostra su Giacomo Leopardi, realizzata dal movimento FidesVita, dal titolo: “Di te pensando a palpitar mi sveglio. Leopardi, il geniale cantore della natura umana… e dei grandi desideri dell’uomo”. La mostra propone un percorso che attraverso alcune tra le opere e le liriche più significative di Leopardi, accompagna a riscoprire la profondità e la grandezza della natura umana in ogni tempo e luogo. Nei testi del poeta emergono infatti quei “cari e tristi moti del cor” che, pur facendo percepire il limite e la fragilità dell’esistenza, rivelano allo stesso tempo l’irriducibile desiderio di senso, di compimento e di felicità presente nel cuore di ogni persona.

La mostra sarà allestita a Varese dal 16 al 24 aprile (orari: Lun-Ven 10.00-12.30/15.00-17.30. Sab-Dom9,30-13.00/15.00-18.00) presso l’atrio di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese e sarà proposta alla città, alle scuole e ai diversi ambiti educativi del territorio. Durante i giorni di apertura saranno organizzate visite guidate, pensate per accompagnare studenti, educatori e visitatori alla scoperta del significato culturale ed educativo del percorso espositivo.