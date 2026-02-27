Newsletter
«Cristiani, tornate in Terra Santa»

Di Leone Grotti
27 Febbraio 2026
Intervista al vicesindaco cattolico di Betlemme Lucy Talgieh: «La Cisgiordania sta diventando una Gaza in miniatura. I turisti mancano da 4 anni. La pace con Israele è possibile, ma il governo deve cambiare»
La via della Stella senza turisti a Betlemme
La via della Stella deserta e senza turisti a Betlemme (Foto Tempi)

Leone Grotti si trova in Cisgiordania. Chi volesse sostenere il reportage di Tempi, può aiutarci con una donazione al Fondo più Tempi. «La situazione in Cisgiordania è allarmante e Betlemme ne è la dimostrazione». Lucy Talgieh è il vicesindaco cattolico della città che rappresenta una tappa obbligata per ogni pellegrino che voglia visitare la Terra Santa. Con la Quaresima è iniziato uno dei due periodi, insieme al Natale, che nella città palestinese è considerato di "alta stagione" ma Piazza della mangiatoia, dove sorge la Basilica della Natività, è pressoché deserta. Per una città che vive di turismo l'assenza di fedeli stranieri è un colpo durissimo. Incontriamo Talgieh negli uffici dell'associazione Pro Terra Sancta, a pochi passi dalla Basilica. «A Natale abbiamo lanciato un messaggio al mondo intero: tornate in Terra Santa. Ma come può constatare, i pellegrini sono pochissimi», dichiara a Tempi. Vicesindaco, la guerra a Gaza e le tensioni con l'Iran spaventano la gente? Sono due a...

betlemme Israele Palestina premium terra santa

