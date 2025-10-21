La crisi della sinistra europea è sempre più profonda

Su Huffington Post Francia Edouarde Philippe dice: «Ce n’est pas simplement une crise politique à l’Assemblée nationale à laquelle nous assistons».

Come spiega un ex macronista ma ancora centrista come Philippe, la Francia non è di fronte solo a una crisi politica ma anche a una istituzionale: è crollata l’autorità della presidenza della Repubblica e si naviga a vista. Ciò è apparso con chiarezza quando il povero premier gettato nella tempesta, Sébastien Lecornu, ha spiegato che bisognerà rimandare le scelte economiche fondamentali (essenzialmente: aumentare l’età pensionabile o le tasse) al 2027 cioè dopo le nuove elezioni presidenziali. L’arrogante Emmanuel Macron disgregando i partiti gollista e socialista con la tesi che era finita la politica e poteva regnare indiscussa la tecnocrazia, ha distrutto l’anima gollista della Quinta Repubblica che poggiava appunto sulla possibilità di una sostanzialmente tranquilla alternanza tra destra e sinistra.

