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Esserci

Tutto è compiuto

Di Esserci
14 Gennaio 2026
Un abisso di strazio come quello di Crans-Montana può trovare ricovero e corrispondenza solo nell’abisso misterioso di amore che viene dalla Croce di Cristo
Minuto di silenzio davanti alla cattedrale di Losanna per le 40 giovani vittime dell’incendio scoppiato a Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, Svizzera, 9 gennaio 2026 (foto Ansa)
Minuto di silenzio davanti alla cattedrale di Losanna per le 40 giovani vittime dell’incendio scoppiato a Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, Svizzera, 9 gennaio 2026 (foto Ansa)

Tra poco ce ne dimenticheremo.

Non i genitori, i fratelli e le sorelle, gli amici più cari dei ragazzi di Crans-Montana. Ma noi sì.

Ci sono state delle colpe. E verranno a galla. Molti lo chiedono. Ma la giustizia non è in grado di rispondere alle domande più profonde. Quelle di significato.

Né la giustizia, né la psicologia, né tutto il nostro ingegno possono risolvere il problema del Destino.

Un abisso chiama l’abisso, dice la Bibbia; e un abisso di strazio come questo può trovare ricovero e corrispondenza solo nell’abisso misterioso di amore che viene dalla Croce, quando Cristo, al culmine dell’agonia, con il sapore acre dell’aceto ancora in bocca, esclama: «Tutto è compiuto».

Tutto è portato a compimento.

Non lo dice solo per sé, ma per ogni creatura umana, per noi e per ciascuno di noi.

Da soli non sappiamo risolvere la vita.

Con Cristo ogni creatura, avesse vissuto anche solo un secondo, è portata a compimento.

Per non dimenticare c’è da stare legati a Cristo, al Suo Corpo presente, che è la Chiesa, e dare la nostra vita come Lui dà la sua.

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