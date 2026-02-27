Crans-Montana, lo scoppio della Befana a Padova e le parole di Giussani

Igino Gatti ricorda il terribile incidente che nel 1998 colpì la comunità di Cl della città veneta. E il dolore del “dopo”. «Determinante fu la compagnia a cui don Giussani ci convocava nel momento della tragedia»
«Viviamo tutti insieme il dolore di questo momento». Con queste parole don Luigi Giussani chiudeva il suo messaggio alla comunità di Comunione e Liberazione di Padova colpita dalla tragedia dello scoppio della Befana avvenuto il 5 gennaio 1998.
Immediatamente la notizia del tragico rogo a Crans-Montana che ha visto la morte e il ferimento di tanti ragazzi mi ha riportato a quei giorni lontani, segnati dal dolore, dallo strazio, dalla morte che si è abbattuta inspiegabile, senza che possiamo capire… E l’immedesimarsi nel dolore di compagni, amici, ragazzi, genitori, docenti che quei ragazzi amavano e accompagnavano ha riportato a galla un punto dolente, ma anche una commozione e una compassione che ha reso subito quelle persone davvero fraternamente amiche.
Come non pregare per loro ogni giorno, davanti alle immagini del telegiornale o a due righe lette sul giornale…
Leggi anche
Crans-Montana e la pace che cerchiamo
L’unica parola adeguata sulla tragedia di Crans-Montana
La fortezza d...
Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo