Crans-Montana, lo scoppio della Befana a Padova e le parole di Giussani

«Viviamo tutti insieme il dolore di questo momento». Con queste parole don Luigi Giussani chiudeva il suo messaggio alla comunità di Comunione e Liberazione di Padova colpita dalla tragedia dello scoppio della Befana avvenuto il 5 gennaio 1998. Immediatamente la notizia del tragico rogo a Crans-Montana che ha visto la morte e il ferimento di tanti ragazzi mi ha riportato a quei giorni lontani, segnati dal dolore, dallo strazio, dalla morte che si è abbattuta inspiegabile, senza che possiamo capire… E l’immedesimarsi nel dolore di compagni, amici, ragazzi, genitori, docenti che quei ragazzi amavano e accompagnavano ha riportato a galla un punto dolente, ma anche una commozione e una compassione che ha reso subito quelle persone davvero fraternamente amiche. Come non pregare per loro ogni giorno, davanti alle immagini del telegiornale o a due righe lette sul giornale…

