In politica si parla anche con i silenzi. Senza esagerare, però. Questa potrebbe essere in sintesi l’impressione che l’opinione pubblica ha dell’Unione Europea in politica estera: una profonda debolezza. In un mondo ormai multipolare, l’Europa rimane al margine e non pesa a livello geopolitico tanto quanto conta a livello economico. Il sogno dei padri fondatori di esprimere una politica estera comune è rimasto a lungo un’idea. Doveva essere il passo conseguente alla Comunità europea di difesa per consolidare un’effettiva unione politica. Parlare a una sola voce sarebbe stato l’argine al ritorno di guerre globali. Purtroppo, la Ced è tramontata nel 1954 e abbiamo dovuto attendere fino al 2009 per avere una prima forma di politica estera europea con la costituzione dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del Servizio europeo per l’azione esterna da esso dipendente. Ucraina, Nagorno-Karabakh, Gaza rappresenta...