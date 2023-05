Dopo 43 anni di carriera giornalistica a Hong Kong, Tim Hamlett non scriverà più di politica. L'editorialista, che ha lavorato in tutti i più importanti giornali di lingua inglese della città, attualmente firma dell'Hong Kong Free Press, ha riposto la penna nel calamaio: «Ho ancora voglia di provare nuove esperienze, ma ritrovarmi in una prigione della polizia di Hong Kong non rientra tra queste», ha annunciato ieri in un editoriale.

Tutto può essere reato a Hong Kong

Le ragioni sono quelle che ognuno si può immaginare: la libertà di espressione a Hong Kong non esiste più da quando è entrata in vigore la legge sulla sicurezza nazionale. Ogni critica al governo di Hong Kong è oggi percepita, e di conseguenza perseguita, come un reato di sovversione. Non esistono eccezioni e nessuno può considerarsi al sicuro, soprattutto perché è impossibile sapere in anticipo che cosa costituisce un crimine e un affronto al Partito comunista. L'elenco viene aggiornato dalla cronaca in continuazio...