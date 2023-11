L’espressione “cambiamento d’epoca” introdotta, o almeno resa pubblica, da papa Francesco come geniale sintesi del momento che tutto il mondo sta vivendo, ci fa pensare spesso a ciò che non c’è più, a ciò che ci sembra irrimediabilmente perduto.

Voglio provare a pormi in un’ottica diversa, voglio guardare a ciò che non è passato e da cui possiamo ripartire per introdurci costruttivamente nel futuro.

Cerchiamo di rispondere assieme alla domanda: “Che cosa non ci può essere strappato in alcun modo (a meno che non siamo noi a perderlo)?”.

L’amicizia

Penserete in questo momento agli amici che vi hanno abbandonato o che, addirittura, vi hanno tradito. Tutti, più o meno, siamo passati attraverso questa tempesta. Ma molti – io per primo – possiamo ricordare le amicizie che costituiscono la tessitura più profonda delle nostre ore.

Considero l’amicizia il fiore più prezioso nato sul ramo della comunione con Cristo. Chi non crede, può considerarla una profezia.

Amicizia è cammina...