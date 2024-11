Su Huffington post Italia Mattia Feltri scrive: «Sospetto, come la Corte penale dell’Aja, che Benjamin Netanyahu a Gaza abbia commesso crimini di guerra. Sono convinto che crimini di guerra siano stati commessi ottanta anni fa dagli Stati Uniti a Hiroshima e a Nagasaki e dall’aviazione alleata sulle città tedesche, rase al suolo, sterminata la popolazione civile. Ringrazio il cielo di non essere nato in un tempo e in un luogo nei quali l’uso della forza fosse necessario alla sopravvivenza e alla sconfitta del tiranno, e cioè in un tempo e in luogo nei quali fosse necessario ammazzare per salvarsi e ammazzare per accorciare la guerra e salvare più persone possibile».

Mattia cerca di spiegare ai giudici dell’Aja, faziosi o ebbri da follemente corretto, come quando la giustizia si vuol mettere sopra la politica, fa solo danni.

***

