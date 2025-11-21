Newsletter
La corruzione in Ucraina fa più danni della guerra

Di Leone Grotti
21 Novembre 2025
Lo scandalo che ha colpito la cerchia ristretta di Zelensky indebolisce la posizione del presidente ucraino, a cui i generali americani hanno presentato una bozza di piano di pace che assomiglia a una «capitolazione»
Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, si trova in uno dei momenti più difficili della guerra iniziata con l'invasione russa del 24 febbraio 2022
Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, si trova in uno dei momenti più difficili della guerra iniziata con l'invasione russa del 24 febbraio 2022 (foto Ansa)

Quando Volodymyr Zelensky fece il grande salto da comico a politico, durante la campagna elettorale che l'avrebbe portato alla carica di presidente nel 2019, rimproverò due errori fondamentali all'allora capo dello Stato Petro Poroshenko: la corruzione e il nepotismo. A sei anni dall'elezione, Zelensky è immerso fino al collo negli stessi problemi del suo predecessore e l'ultimo scandalo di corruzione sta scuotendo dalle fondamenta la cerchia ristretta dei suoi fedelissimi, fino a toccare il potente Andriy Yermak. Il bubbone è scoppiato proprio nel momento peggiore, quello in cui Zelensky deve mostrarsi forte e fronteggiare i tentativi degli Usa di porre fine alla guerra con la Russia a spese di Kiev. Lo scandalo di corruzione da 100 milioni Secondo l'indagine dell'agenzia nazionale anticorruzione, che in estate Zelensky ha cercato invano di decapitare, un gruppo di politici e imprenditori vicini al presidente chiedeva tangenti del 10-15% sul valore di tutti i contratti riguardanti a ...

