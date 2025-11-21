La corruzione in Ucraina fa più danni della guerra

Quando Volodymyr Zelensky fece il grande salto da comico a politico, durante la campagna elettorale che l'avrebbe portato alla carica di presidente nel 2019, rimproverò due errori fondamentali all'allora capo dello Stato Petro Poroshenko: la corruzione e il nepotismo. A sei anni dall'elezione, Zelensky è immerso fino al collo negli stessi problemi del suo predecessore e l'ultimo scandalo di corruzione sta scuotendo dalle fondamenta la cerchia ristretta dei suoi fedelissimi, fino a toccare il potente Andriy Yermak. Il bubbone è scoppiato proprio nel momento peggiore, quello in cui Zelensky deve mostrarsi forte e fronteggiare i tentativi degli Usa di porre fine alla guerra con la Russia a spese di Kiev. Lo scandalo di corruzione da 100 milioni Secondo l'indagine dell'agenzia nazionale anticorruzione, che in estate Zelensky ha cercato invano di decapitare, un gruppo di politici e imprenditori vicini al presidente chiedeva tangenti del 10-15% sul valore di tutti i contratti riguardanti a ...