Il coraggio di “Zootropolis 2” che ci risparmia le minestrine politically correct

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Zootropolis 2 ★★★ Di Jared Bush e Byron HowardDove vederlo: al cinema Ottimo sequel di un già buon primo episodio. C’è tanta inventiva, sia nella definizione dei numerosi personaggi, sia nella creazione di un mondo animato coerente e originale. E in più si prende la strada del giallo/rosa, cosa abbastanza insolita nel cinema d’animazione occidentale. Il film funziona perché non si accontenta di replicare la formula del primo capitolo: introduce nuovi quartieri della città, esplora dinamiche di potere più complesse, affronta con coraggio temi come il populismo e la manipolazione dell’informazione. L’animazione raggiunge vette tecniche impressionanti, ma è la scrittura a convincere davvero...