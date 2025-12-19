Il coraggio di “Zootropolis 2” che ci risparmia le minestrine politically correct

Convincente il sequel del celebre film di animazione. Guy Ritchie gira a vuoto in “L’eterna giovinezza”. “Fuori” soporifero. Da riscoprire “Stand by Me” in memoria di Rob Reiner. Le recensioni della settimana
Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Zootropolis 2 ★★★
Di Jared Bush e Byron HowardDove vederlo: al cinema
Ottimo sequel di un già buon primo episodio. C’è tanta inventiva, sia nella definizione dei numerosi personaggi, sia nella creazione di un mondo animato coerente e originale. E in più si prende la strada del giallo/rosa, cosa abbastanza insolita nel cinema d’animazione occidentale. Il film funziona perché non si accontenta di replicare la formula del primo capitolo: introduce nuovi quartieri della città, esplora dinamiche di potere più complesse, affronta con coraggio temi come il populismo e la manipolazione dell’informazione. L’animazione raggiunge vette tecniche impressionanti, ma è la scrittura a convincere davvero...
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