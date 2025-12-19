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Cinema Fortunato

Il coraggio di “Zootropolis 2” che ci risparmia le minestrine politically correct

Di Simone Fortunato
19 Dicembre 2025
Convincente il sequel del celebre film di animazione. Guy Ritchie gira a vuoto in “L’eterna giovinezza”. “Fuori” soporifero. Da riscoprire “Stand by Me” in memoria di Rob Reiner. Le recensioni della settimana
Fotogramma di “Zootropolis 2”

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Zootropolis 2 ★★★ Di Jared Bush e Byron HowardDove vederlo: al cinema Ottimo sequel di un già buon primo episodio. C’è tanta inventiva, sia nella definizione dei numerosi personaggi, sia nella creazione di un mondo animato coerente e originale. E in più si prende la strada del giallo/rosa, cosa abbastanza insolita nel cinema d’animazione occidentale. Il film funziona perché non si accontenta di replicare la formula del primo capitolo: introduce nuovi quartieri della città, esplora dinamiche di potere più complesse, affronta con coraggio temi come il populismo e la manipolazione dell’informazione. L’animazione raggiunge vette tecniche impressionanti, ma è la scrittura a convincere davvero...

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