Il ritiro delle truppe occidentali dall’Afghanistan ha rappresentato un tradimento di tutti i valori della civiltà occidentale oppure è la logica conseguenza di un processo di disgregazione della suddetta civiltà, cominciato secoli fa, proseguito nell’epoca delle ideologie fino ad arrivare a mettere in discussione la stessa concezione naturale e cristiana dell’uomo su cui la civiltà occidentale è stata costruita a partire dalla prima evangelizzazione? Cerchiamo di capire meglio. Che cosa sarebbe la civiltà occidentale? La civiltà costruita progressivamente da secoli di evangelizzazione oppure la civiltà dell’individualismo e delle ideologie che ha ridotto il cristianesimo ad affare privato e messo la Chiesa ai margini dell’Occidente?

Per quale delle due civiltà erano presenti i soldati occidentali in Afghanistan? È una domanda difficile, che penetra in fondo al cuore e interroga ogni persona seria, che crede nell’esistenza di princìpi fondamentali, senza i quali non si può vi...