Con “Thunderbolts*” Marvel ne azzecca finalmente uno

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Thunderbolts* ★★★

Di Jake SchreierDove vederlo: al cinema

Finalmente un buon film Marvel dopo anni di minchiate o film sbagliati. Ci voleva in effetti poco: un po’ di facce giuste (quella del corpulento David Harbour è la migliore), sceneggiatura cazzara ma senza strafare, sulla falsariga del primo Guardiani della galassia e un affondo non banale sul lato oscuro dei supereroi e non solo, ovvero la depressione. La vicenda si ricollega soprattutto a Black Widow ma in realtà il film vuole essere una rifondazione degli Avengers.

Mimì - Il principe delle tenebre ★★

Di Brando De SicaAnno di uscita: 2023Dove vederlo: Sky

Giovane cuoco napoletano bullizzato per i suoi piedi deformi si convince di essere un vampiro. Favola nerissima che s...