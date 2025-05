Con Genova alla sinistra, Schlein si sente già a Palazzo Chigi

Genova va al centrosinistra al primo turno e fra tutti i risultati delle elezioni comunali tenutesi ieri, questo è certamente il più significativo (era scontata la vittoria della sinistra a Ravenna e a Taranto si andrà al ballottaggio).

Chi pronosticava un testa a testa tra la candidata del centrosinistra Silvia Salis e il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi si è dovuto ricredere di fronte ai numeri: Salis ha vinto nettamente, superando il 50 per cento dei consensi.

L'anomalia Bucci

Dopo l’“anomalia” Bucci, la città della Lanterna torna dunque a sinistra. Marco Bucci era riuscito, nel 2017, a diventare il primo sindaco di centrodestra nel secondo dopoguerra, nonché il primo a guidare una giunta non di centrosinistra dal 1975. Apprezzato per il suo stile sobrio e diretto, nel ruolo di commissario straordinario si era guadagnato una reputazione a livello nazionale per la gestione della città dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, tanto da far parlare di “modello Genova”. ...