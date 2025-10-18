Contenuto riservato agli abbonati

Molti soldi e bel gioco. Dove vuole arrivare il Como

Di Sandro Bocchio
18 Ottobre 2025
La squadra di Fabregas sfida la Juventus in Serie A, intanto presidente e proprietà continuano a far crescere il club puntando sulla sinergia calcio-turismo
Nico Paz Como-Juventus
Il calciatore del Como Nico Paz esulta dopo un suo gol alla Cremonese, il 27 settembre 2025 (foto Ansa)

«Como? Un caso. Gestivo una stazione tv in Indonesia, volevamo creare un programma che fosse una sorta di documentario sul calcio. Negli anni ’90 la Serie A era molto popolare da noi, una buona storia da raccontare. Stavamo cercando città vicine a Milano per motivi logistici e non volevamo investire in città enormi quali Roma o simili»: così raccontava a Calcio e finanza il presidente Mirwan Suwarso. Non c'erano progetti strategici alla base dell'acquisto, nell'aprile 2019, di un club precipitato in Serie D dopo la bancarotta di due anni prima.
Più ricchi della Juventus
È la casualità che collega gli 11.460 chilometri tra Kudus, in Indonesia, e Como. E che getta le fondamenta di una delle storie più singolari del calcio. La scrivono i fratelli Michael e Robert Hartono, non più giovani – hanno 86 e 84 anni –, ma estremamente ricchi. Sono partiti producendo sigarette ai chiodi di garofano, oggi il loro conglomerato Djarum ha interessi in finanza, elettronica, campo immobiliare e, ovviam...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
calcio como indonesia premium serie A

Articoli correlati

Scopri di più →