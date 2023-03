Mai l’abusata metafora di Davide che sconfigge Golia è risultata più appropriata che nel caso di Scholes, un villaggio della contea del West Yorkshire, i cui abitanti organizzati in comitato sono riusciti a far bocciare la costruzione di un immenso magazzino di Amazon sul loro territorio.

Dar Shivtiel, 55 anni, proprietario di una società di ingegneria elettronica, Sharon Lewis, 53 anni, che per un quarto di secolo ha lavorato nella logistica e nell’immagazzinaggio, Matthew Beardsworth, 45 anni, proprietario di un vivaio per giardinaggio e Ian Abbott, 60 anni, sergente di polizia in pensione, hanno costituito il gruppo informale Saver Our Spen (Spen è il nome di un fiumiciattolo della zona) e promosso una raccolta di fondi a favore della loro causa che ha procurato 17.500 sterline.

L'imprevista vittoria

Sfruttando oculatamente quella cifra hanno sconfitto una multinazionale che nel 2021 ha avuto profitti per 33 miliardi di dollari e che ha 185 centri di smistamento in tutto il...