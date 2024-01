Seconda parte della rassegna dei contributi esposti al convegno “Operatori sindacali del Movimento Popolare” tenutosi a Rimini nel dicembre 1978, anno di nascita dell’Ufficio Lavoro del Movimento Popolare. Tutte le uscite della serie sono reperibili in questa pagina.

* * *

All’intervento di Mario Spotti, che dopo l’introduzione di Saverio Allevato aveva svolto la relazione di apertura del convegno di Rimini del 16-17 dicembre 1978 “Operatori sindacali del Movimento Popolare”, segue un’assemblea nella quale una decina di lavoratori prende la parola. Fiorenzo Colombo, uno dei primi responsabili dell’Ufficio Lavoro del Movimento Popolare, fa un intervento di metodo:

«Il problema non è non dare un giudizio politico: bisogna arrivare a darlo, ma c’è un prima, che è l’atteggiamento di fondo. Uno può dare tutti i giudizi politici e fare tutte le scelte di schieramento, ma se l’atteggiamento di fondo è sfasato come concezione di sé, farà il sindacalista come lo fanno tutti: anche il giudizio politico che dà non porta una novità. Se partecipo a una riunione sindacale, leggendo il giornale per tutto il tempo e poi faccio un intervento parlando dei grandi temi sindacali, dicendo cose belle e intelligenti, non è moralistico affermare che in questo non c’è verità, che non mi comporto diversamente da un politicante; non c’è ascolto né condivisione della situazione e le cose intelligenti dette passano sopra la testa dei lavoratori. Andiamo a trasmettere le linee sindacali senza chiederci che valori vengono trasmessi, che immagine di uomo viene data, come dei burocrati. […]

Molti colleghi, come burocrati, partecipano passivamente a tutte queste riunioni; quelli più intelligenti, ad un certo punto si chiedono: “Come possiamo essere agenti di cambiamento?”. Io mi sono dato un metodo, che è quello di non lasciarmi condizionare dalle richieste che provengono dall’organizzazione; non è questione di intelligenza politica, è questione di come tu sei dentro l’ambiente, che non coincide con l’organizzazione (anche se tu lavori per essa), ma coincide con l’ambito in cui incontri il bisogno.

Come sindacalista che lavora sul territorio ho scelto la salute come tema prioritario perché investe non solo la condizione dl lavoro, ma quella della vita. Mi sono dato delle priorità che non fossero risposte meccaniche alle richieste dell’organizzazione o ai problemi che emergono, ma un tentativo di adesione, attraverso un cambiamento del mio modo di fare il sindacato, ai bisogni veri della gente».