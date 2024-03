Obiettivo riuscito: la stilizzazione innovativa (…) della bandiera inglese sul retro del colletto della nuova maglia della Nazionale, voluta dalla Nike e approvata dalla Federazione, ha effettivamente "unito e ispirato", come scritto nel post dell’azienda su X: sì, negli insulti e nelle critiche, che sono la quasi totalità dei commenti.

Perché "aggiornare" la Croce di San Giorgio?

Reazione così naturale e logica da suscitare una domanda: chi mai può aver avuto un’idea del genere, o meglio chi mai avrà mai dato il via libera alla trasformazione della bandiera inglese, la classica Croce di San Giorgio rossa, in un disegno in cui di rosso resta solo il braccio verticale, mentre quello orizzontale è fucsia-blu-blu scuro? Colori che di fatto non significano nulla ma che in tanti, evidentemente, hanno immediatamente collegato alle tonalità della bandiera del movimento transessuale e dunque all’ennesimo tentativo di spingere e imporre la dittatura delle minoranze, pratica che ormai nel mond...