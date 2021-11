Sabato 27 novembre torna la giornata nazionale della colletta alimentare, giunta ormai alla sua 25esima edizione. Negli oltre 11 mila supermercati aderenti, oltre 145 mila volontari raccoglieranno la spesa donata dai clienti e che andrà ad aiutare quasi un milione e 700 mila poveri.

Quest’anno il testimonial dell’iniziativa è il difensore della Juventus, fresco campione d’Europa, Giorgio Chiellini, protagonista di un video per promuovere l’iniziativa.

L’anno scorso, nonostante la pandemia, sono state raccolte in tutta Italia 100.983 tonnellate di cibo, distribuite a 7.557 strutture caritative convenzionate (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza) per aiutare 1.673.522 persone.

Quest’anno la colletta alimentare torna in presenza. Ai volontari, muniti di green pass, sarà possibile consegnare omogeneizzati, tonno, carne in scatola, olio, legumi, pelati, pasta. Per chi non potesse recarsi al supermercato, è possibile donare la spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. Dal 28 novembre al 5 dicembre è anche possibile effettuare donazioni da 2, 5 o 10 euro con le Charity Card che saranno poi convertite in alimenti.

La colletta alimentare è molto più di un appuntamento benefico o di una semplice forma di assistenza. La missione del Banco alimentare infatti, in questi 25 anni, non è mai cambiata: «Condividere i bisogni per condividere il senso della vita».