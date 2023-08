Ogni estate ha il suo orco e quella del 2023 sarà ricordata per il ghigno arcigno del barista, del ristoratore e del bagnino, i nuovi componenti della Banda Bassotti. Ogni estate ha il suo gattomammone, ma in mancanza di killer seriali e delitti (ovviamente "efferati"), il giornalista collettivo s'arrabatta per trovare qualcosa per riempire le pagine del giornale. E siccome lo schema "gogna" funziona sempre, questa volta l'ha ribattezzato "caro prezzi".

Quest'anno tocca ai proprietari di stabilimenti, baite, alberghi, ristoranti, bar. Sono loro i truffatori che attentano alle nostre finanze, che esigono assegni in bianco per una birra e mutui per una piadina. Il povero vacanziero italiano in gita al rifugio delle Dolomiti che s'illudeva di pagare una coca-cola come se fosse alla bocciofila di Vergo Zoccorino, che fa? S'indigna, fotografa lo scontrino e denuncia ai giornali. E i giornali che fanno? S'indignano, pubblicano e ci costruiscono intorno la storia dell'estate (qua...