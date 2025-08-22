Ai muri di cemento armato, filo spinato e cavalli di Frisia, ora si aggiungerà un muro umano. «Un chiodo piantato sulla bara dello Stato palestinese», lo hanno definito i falchi israeliani. È stato molto chiaro il ministro estremista Bezalel Smotrich, leader di Sionismo Religioso: «Un passo significativo che cancella praticamente l’illusione dei due stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra di Israele». E per chi non avesse capito ha aggiunto: «Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan ma con i fatti; ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea», riprendendo la macabra immagine fatta propria dagli estremisti.

Smotrich non è un politico qualunque, è il ministro delle Finanze, dicastero molto caro al governo Netanyahu, e ha la delega per i territori e le politiche degli insediamenti in Cisgiordania. Il progetto era stato ipotizzato quindici anni fa, congelato su pressione d...