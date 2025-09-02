Cinema. Tutto il meglio e il peggio di una stagione così così

Stagione nel complesso deludente, con tanti film mediocri e medi, ma qualche punta straordinaria.

Orribili (cioè i più divertenti)

Partiamo dagli orribili, che poi sono anche quelli più divertenti. La palma della peggio oscenità se la porta a casa con ampio distacco da tutti gli altri il nostro povero Francis Ford Coppola che a ottobre ci ha ammorbato con la sua cosa senza senso, Megalopolis (Prime Video, ★), follia kitsch senza capo né coda, flop terribile al botteghino e una montagna di debiti assicurati per il povero Francis. Giusto un filo meglio, ma solo perché Joaquin Phoenix è sempre un gioiello, un’altra terribile delusione, credo la più cocente perché era il film più atteso della stagione, Joker: Folie à Deux, una follia davvero, perché il film è un’operazione sbagliata più che orrenda, un musical che poi non è nemmeno un musical e che abbandona totalmente la linea narrativa del primo. Un suicidio dal punto di vista degli incassi e temo della carriera di Todd Phillips che non...