«Il pastore Wang Lin è stato arrestato». È questo l'ultimo messaggio che Grace Jin Drexel ha ricevuto il 9 ottobre da suo padre, Ezra Jin Mingri, fondatore in Cina della Zion Church, una delle tante chiese domestiche protestanti non riconosciute dal regime comunista cinese. Wang, sparito all'improvviso, era uno dei pastori della chiesa. Il giorno successivo è stata sua madre a chiamare Drexel, allarmata: «Tuo padre non mi risponde più al telefono». È così, unendo i pezzi del puzzle uno dopo l'altro, che la ragazza si è resa conta che stava accadendo qualcosa di grave. «Ho contattato su Zoom tutto lo staff della congregazione e ho scoperto che tra il 9 e l'11 ottobre sono state arrestate in nove diverse province della Cina 30 membri della nostra chiesa. Tra di loro c'era anche mio padre. La loro unica colpa è essere cristiani». Quella che Drexel dettaglia a Tempi è forse la retata anticristiana più massiccia e coordinata degli ultimi decenni in Cina. I cristiani arrestati sono stati tu...