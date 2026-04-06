Raffaele Sollecito sarà ospite al Chimera Veg Fest di Brescia e parlerà di libertà negata. Ne ha anticipato il contenuto su Instagram: «Verrò a parlare della carcerazione umana e di quella animale che sono praticamente la stessa cosa, anzi per gli animali è molto peggio perché vengono sfruttati e violentati». Uno dei temi a cuore della manifestazione è la dissonanza cognitiva nei confronti degli animali, quel contrasto per cui trattiamo i cani e i gatti come familiari, ma poi trattiamo da bestie altri animali. «Ci dimentichiamo che gli animali da lavoro sono individui anche loro», continua Sollecito. Che senz’altro ha una storia da raccontare, avendo trascorso quattro anni in carcere prima di essere assolto in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher. Proprio rispetto al titolo del suo intervento, non ci neghiamo la libertà di alzare la mano e chiedergli se intende davvero dire che la vera emergenza carceraria del nostro paese riguarda polli, mucche, cavalli, maiali. Che senz’...