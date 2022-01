Ho visto nascere la Chiesa di domani/2. Nel mio intervento precedente ho voluto mettere in guardia dallo strabismo dei liberal e dei reazionari. Non si può guardare alla Chiesa con occhi mondani. Si finirebbe per coglierne solo la superficie, anche della sua realtà storica, non solo del suo cuore profondo.

La Chiesa nasce ora, eppure è nata tanto tempo fa. È nata quando Cristo ha chiamato gli apostoli perché stessero con lui e li ha mandati in tutto il mondo, ripieni del suo Spirito. Ma nasce ora, nel momento in cui una persona si imbatte in qualcosa o qualcuno che gli fa scoprire, gustare l’attualità di Cristo, che Cristo è vivo ed entra nella vita, cambiandone la direzione.

C’è un passo degli Atti degli apostoli che ci racconta come questo fosse vero già per la prima generazione di cristiani che non aveva visto Gesù.

San Paolo era a Cesarea, il porto della Palestina e la residenza del procuratore romano, rappresentante di Cesare in quelle terre. A Ponzio Pilato, destitui...