Dopo due interruzioni (la prima per rispondere a un lettore sul tema della pedofilia e della maturità affettiva dei preti, la seconda per recensire un interessante libro sull'Europa di Joseph Ratzinger: interventi in realtà molto connessi alle riflessioni sulla Chiesa che andiamo facendo) riprendiamo il corso del nostro cammino che intende rispondere, per pennellate successive, alla domanda: che volto potrà avere la Chiesa di domani?

Questa volta, invece di partire da riflessioni, vorrei cominciare con delle immagini.

Qual è il momento sorgivo di una reale novità nella storia del mondo? Un uomo e una donna che si amano. Questa risposta avrebbe bisogno di mille precisazioni e approfondimenti, ma per ora può bastare così.

Immaginiamo che prendano casa in una città qualsiasi, un appartamento situato tra cento e cento altri di un immenso condominio, abitato da migliaia di sconosciuti. Salgono le scale per la prima volta: incontrano donne che tornano cariche dalla spesa, bambin...