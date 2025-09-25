Chi si prende la Françafrique?

C’era una volta l’Africa occidentale francese, cui succedette dopo le formali indipendenze del 1960 l’Unione economica monetaria ovest-africana, parte dell’informale Françafrique o pré carré francese in Africa, prolungamento del dominio coloniale francese nel Sahel e in certi paesi del Golfo di Guinea per mezzo del franco Cfa, moneta comune sotto l’egida della Banca di Francia, e di una dozzina di basi militari di Parigi. Oggi non c’è più, sul posto dove sorgeva si gioca una partita a tre che vede in campo russi, americani e jihadisti.

I destini di africani ed europei

Dopo l’allontanamento dei francesi (iniziato il 15 agosto 2022 con la partenza dell’ultimo soldato francese dal Mali e terminato il 17 luglio scorso con la restituzione alle autorità locali delle ultime infrastrutture militari francesi nel Senegal) i governi militari saliti al potere in Mali, Burkina Faso e Niger si sono rivolti alla Russia per consolidare la propria posizione e sostituire il suo supporto militare a quel...