Che cosa fare con la legge elettorale

Su Tgcom 24 si scrive:

«Quanti sistemi elettorali ci sono stati in Italia? Dalla nascita della Repubblica nel 1946 a oggi, in Italia si sono susseguiti cinque sistemi elettorali nazionali: dal proporzionale puro della Prima Repubblica, passando per il Mattarellum, il Porcellum e l’Italicum, fino al Rosatellum attualmente in vigore. Se il nuovo testo diventasse legge, sarebbe la sesta legge elettorale della Repubblica. Cosa prevedeva il Mattarellum? Il Mattarellum, in vigore dal 1993 al 2005, prendeva il nome da Sergio Mattarella e introduceva un meccanismo misto: tre quarti dei seggi erano assegnati con un sistema maggioritario nei collegi uninominali, mentre il restante quarto veniva distribuito proporzionalmente tra i partiti. Questo sistema cambiava le dinamiche politiche, incentivando coalizioni pre-elettorali più strutturate e creando una nuova centralità dei leader locali nei collegi. Cosa prevedeva il Porcellum? Il Porcellum, introdotto nel 2005 e parzialmente dichiarato incost...