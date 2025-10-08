Il 3 ottobre 2025 si è svolto a Ferrara l’incontro “Charlie Kirk e noi – Presente! Esserci oggi”, un dialogo con Marco Bardazzi, giornalista e autore del libro Rapsodia Americana, ed Emanuele Boffi, giornalista e direttore di Tempi, per conoscere l’attuale contesto socio-politico degli Stati Uniti, giudicare i fatti e «non fuggire le sfide del presente che chiedono a ciascuno, nei diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità» (Leone XIV).

L’incontro è stato organizzato dal Centro Culturale L’Umana Avventura, Esserci, Fondazione Enrico Zanotti, Accademia, Student Office e Tempi all’interno del progetto Wip 2.0.

