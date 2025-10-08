Charlie Kirk e noi

Di Redazione
08 Ottobre 2025
Il video dell'incontro a Ferrara con Marco Bardazzi e Emanuele Boffi per raccontare gli Stati Uniti dopo la morte del giovane attivista conservatore
Charlie Kirk, attivista trumpiano ucciso in un campus in Utah
Charlie Kirk, attivista trumpiano ucciso in un campus in Utah il 10 settembre 2025 (Ansa)

Il 3 ottobre 2025 si è svolto a Ferrara l’incontro “Charlie Kirk e noi – Presente! Esserci oggi”, un dialogo con Marco Bardazzi, giornalista e autore del libro Rapsodia Americana, ed Emanuele Boffi, giornalista e direttore di Tempi, per conoscere l’attuale contesto socio-politico degli Stati Uniti, giudicare i fatti e «non fuggire le sfide del presente che chiedono a ciascuno, nei diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità» (Leone XIV).

L’incontro è stato organizzato dal Centro Culturale L’Umana Avventura, Esserci, Fondazione Enrico Zanotti, Accademia, Student Office e Tempi all’interno del progetto Wip 2.0.

Charlie Kirk incontri Tempi stati uniti

