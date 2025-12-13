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Cesana e Ferrara sull’interminabile ’68

Di Redazione
13 Dicembre 2025
Il video dell’incontro di Lecco. Il giornalista e il medico e professore hanno dialogato a partire dal libro di quest’ultimo

Il video dell’incontro “Liberi liberi siamo noi, ma liberi da che cosa… L’interminabile ’68”. Promosso dal Centro culturale Alessandro Manzoni, l’incontro si è tenuto giovedì 11 dicembre presso la Casa dell’economia a Lecco. Coordinati da Gianluca Bezzi, sono intervenuti Giuliano Ferrara, giornalista e fondatore del Foglio, e il medico e professore onorario di Igiene Giancarlo Cesana, firma di Tempi e autore de L’interminabile ’68 (Liberilibri).

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