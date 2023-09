«Le mie argomentazioni sono quelle pubbliche di sempre: diritti civili, fine vita, salute, cambiamento climatico. Chi vuole potrà riconoscersi in queste battaglie che porto avanti da sempre». Così ieri al Corriere della Sera Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e candidato per il Pd alle suppletive per il seggio del Senato in Brianza (22 e 23 ottobre), quello che fu di Silvio Berlusconi.

La sua candidatura ha suscitato diverse polemiche nel partito. La senatrice Simona Malpezzi si è detta «dispiaciuta», il deputato Pd Paolo Ciani, segretario di Demos, ha assicurato che «non lo appoggerà» e trenta amministratori locali hanno scritto un lungo comunicato per esprimere la propria «amarezza e perplessità per questa decisione». Decisione che è stata presa dalla segretaria Elly Schlein, come confermato dallo stesso Cappato nell'intervista: «Ho parlato con Schlein: un confronto diretto e a tutto tondo».

Rischio settarismo

Sul blog Pensieri politici Fabio Pizz...