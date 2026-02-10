Il caso Epstein spinge Starmer alle dimissioni

Secondo gli stessi deputati laburisti non è questione di “se”, ma solo questione di “quando” sir Keir Starmer, da diciannove mesi primo ministro britannico labour dopo quattordici anni di primi ministri conservatori, sarà costretto a dimettersi da capo del governo. I più pessimisti parlano di pochi giorni o settimane, non appena cioè la Commissione parlamentare per la sicurezza e l’intelligence comincerà a rilasciare i documenti sul processo di selezione di Peter Mandelson come ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, i più ottimisti delle elezioni locali del 7 maggio prossimo, che il partito laburista sembra destinato a perdere nettamente. Sarebbe la vittima politica più eccellente dell’ultima sfornata di documenti sullo scandalo Epstein: tre milioni di pagine, 180 mila immagini e duemila video relativi alle due indagini penali sul finanziere e molestatore sessuale Jeffrey Epstein rilasciati il 30 gennaio scorso dal dipartimento della Giustizia americano. Il rapporto tra Star...