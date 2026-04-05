Anche il modello degli stadi inglesi è pressato dalla burocrazia

Dormire in uno stadio, dentro una camera con vista sul campo e non vedere la partita. Potrebbe sembrare una battuta, quasi una barzelletta, ma non è né l’una né l’altra: è quello che accade in Inghilterra se non si è comprato anche il biglietto per il match. E se sbirci dalle tende, che devono stare chiuse, la multa è di 2.500 sterline. È quello che può accadere al Bloomfield Road Stadium del Blackpool F.C., squadra che milita in League One, la terza serie del calcio inglese.

Queste sono le regole della English Football League che valgono per Championship, League One e League Two: se sei in una camera con “view of the pitch”, devi avere un biglietto, perché chiunque possa vedere il campo è considerato a tutti gli effetti uno spettatore e quindi deve pagare. Se l’hotel non vende la camera insieme al biglietto – matchday package –, la soluzione più semplice per non violare la regola è oscurare la vista con tende o vetri schermati.

Il paradosso

A questa regola si aggiunge la legge nazionale del 1985 che prevede niente alcol “in vista del campo”, e include anche stanze con visuale: un paradosso. Lo Sporting Events – Control of Alcohol etc. – Act 1985, infatti, vieta il consumo di alcol “within view of the pitch” nelle ore immediatamente precedenti e successive alla gara, e il divieto include anche locali e stanze da cui l’evento può essere visto direttamente. Quindi una camera d’hotel affacciata sul campo è, legalmente, un posto dove – in certe condizioni e tempi – bere alcol diventa un potenziale illecito: con multe che possono raggiungere le 1.000 sterline e sanzioni che vanno dall’espulsione dall’impianto al Football Banning Orders, che comporta il divieto assoluto di assistere alle partite – casa, trasferta, internazionali – per 3-10 anni, l’obbligo di consegnare il passaporto per le trasferte estere, restrizioni di movimento nei giorni delle partite e la necessità di presentarsi alla polizia.

Tutto questo nel Paese che ha trasformato il calcio in un business senza pari, grazie, soprattutto, agli stadi di proprietà gestisti come hub commerciali e non solo come luoghi dove si svolgono le partite. In Inghilterra lo stadio è un pezzo di città “a tema club”, con funzioni da centro commerciale e leisure: hotel dentro o attaccato allo stadio, ristoranti, pub, store ufficiale, musei, tour, sale eventi, conferenze, coworking, a volte palestre, cinema, e servizi aperti anche quando non si gioca. L’idea economica è semplice: lo stadio deve fatturare 7 giorni su 7, non una volta ogni due settimane. In Inghilterra – e non solo – molti club hanno spinto su questo modello per diversificare i ricavi, soprattutto fuori dalla Premier. Per scoprire, però, che da una parte vendi “esperienza totale” – dormire ‘sul campo’ –, ma dall’altra una regola ti impone di oscurare proprio la cosa che stai vendendo.

Business e trasparenza negli stadi inglesi

Nella Premier League è più comune vedere mega-progetti di intrattenimento e hospitality – musei, tour, spazi corporate, ristorazione “destination” –, perché i margini e i flussi lo permettono. Nell’EFL Championship, e spesso anche sotto, la logica è la stessa, ma più “pragmatica”: sale conferenze, matrimoni, eventi locali, pacchetti hospitality; cose che tengono in piedi i conti anche quando i diritti TV non bastano.



foto da Tripadvisor

E se da una parte il Bloomfield Road Stadium del Blackpool F.C., “hotel con vista campo”, diventa un caso di studio – è difficile capire perché non siano previsti pacchetti camera più biglietto –, dall’altra c’è il modello del Bolton Stadium Hotel legato al Bolton Wanderers, che vende esplicitamente camere “pitch view”: sul sito, la pagina della Pitchview Room rimanda esplicitamente ai matchday packages e “tickets (terms and conditions apply)”. E c’è un’offerta “Stay back of the net this Matchday…” che include chiaramente 2 biglietti e la formula “watch the game from the comfort of your own pitchview bedroom”. Tradotto: se vuoi la stanza con vista durante una partita, te la vendono assieme al titolo d’accesso, così non stai “guardando senza biglietto”.

Cosa succede in Premier League

In Premier League il “problema Blackpool” è meno frequente non tanto perché siano più illuminati, ma perché sono molto più rari gli hotel dentro lo stadio con finestre letteralmente affacciate sul campo: più spesso sono hotel “accanto”, o esperienze hospitality interne senza quel tipo di vista diretta.

Il Chelsea FC, per esempio, ha una cosa molto simile: due hotel “on site”, storicamente noti come Millennium Hotel e Copthorne Hotel; oggi, indicati anche come Stamford Bridge Hotel London, sul sito del club. La differenza grossa rispetto a Blackpool è questa: a Stamford Bridge gli hotel sono parte del complesso – e adiacenti allo stadio –, ma non sono famosi per camere “pitch view” con finestroni sul campo come nella cittadina del Lancashire. Nota a margine: quei due hotel sono finiti anche nel dibattito su Profitability & Sustainability Rules (PSR) perché il Chelsea li ha venduti a una società ‘sorella’ legata alla proprietà, con il benestare della Premier League.

Regole vecchie non fanno buon calcio

Il caso del Blackpool F.C. racconta tanto. Racconta un Inghilterra calcistica a più velocità, racconta regole vecchie per un calcio nuovo – regole che sono arrivate più volte sugli scranni della politica locale, portate lì dalle associazioni dei tifosi che chiedono importanti modifiche –, racconta la burocrazia, anche di certi club che non hanno la brillantezza di superarle con pacchetti adeguati al contesto.

E il punto, alla fine, non è una tenda tirata. È un calcio che corre in avanti con le scarpe lucide dell’industria e che, però, si porta dietro un mazzo di regole nate quando gli spalti erano un problema di ordine pubblico prima ancora che un prodotto culturale. Regole pensate per contenere l’eccesso, non per governare la complessità; per chiudere, non per integrare. Così il calcio nuovo si ritrova a vivere in un museo di divieti: basta una finestra per trasformare un letto in una tribuna abusiva e un bicchiere in un grattacapo legale.

E allora, se la sicurezza è ancora la stella polare – giustamente – perché non aggiornarne gli strumenti? Perché il rischio, oggi, non è che qualcuno “sbirci” la partita da una stanza: è che il sistema continui a difendersi da un passato che non esiste più, mentre il presente gli scappa di mano.