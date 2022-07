A fronte dell’iniziativa, annunciata per l’8 e il 9 luglio a Milano, di supporto della legalizzazione della cannabis in Italia, denominata “stati generali sulla cannabis”, in vista della discussione alla Camera della pdl che va in tale direzione, il Centro studi Rosario Livatino e il network di associazioni “Ditelo Sui tetti” propongono una riflessione alternativa, a sostegno della ragioni del no alla legalizzazione (qui il programma completo).

Il convegno si svolge sempre venerdì 8 luglio 2022, con inizio alle 18.15, nella Sala del Gonfalone di Palazzo Lombardia, e si articola nelle relazioni di Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni-Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Ospedale IRCCS Maugeri di Pavia (Cannabis, perché fa male), Antonio Maria Costa, già Vice segretario ONU e Direttore Esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine-UNODC (Legalizzare la droga = favorire la criminalità organizzata), Alfredo Mantovano, Vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino (Cannabis: prontuario dei più “stupefacenti” luoghi comuni), e infine Elena Chiaron, Psicologa, della Comunità Promozione Umana Onlus di Milano (La sfida del recupero).

Per info ulteriori: [email protected]; [email protected]