Il segreto è annuire e fingere di sapere di cosa si stia parlando: ozonoterapia. «Sterilizza, tonifica, ravviva, rilassa. I pets escono così», socchiude gli occhi, distende il volto, inspira ed espira come un’istruttrice di yoga dedita al risveglio dello spirito kundalini ma con la lingua fuori. Dopo qualche secondo riemerge dalla beatitudine karmica tornando a impacchettare l’impermeabilino tartan, «naturalmente possiamo abbinare un trattamento latte e miele o con olio di argan, un volumizzante, argilla per stimolare i bulbi piliferi o uno sbiancante che agisce sui pigmenti eliminando le tracce di smog». Wow, e ai cani e ai gatti piace? Mi guarda come se fossi una idiota integrale: «A lei non piace farsi coccolare in una spa?».

Vorrei rispondere che a me piace anche il whisky torbato e farmi vento col Sole 24 Ore per darmi un tono in metropolitana epperò non ne farei una gift card per un animale, ma tutto, nell’ennesimo pet shop famosissimo a Milano, grida che atteggiarsi a ...