Vi ho promesso l’incontro con la vita quotidiana di una comunità. Rispondo al mio impegno con questa puntata della nostra rubrica, prendendomi l’impegno di far seguire ad essa la scoperta di altre comunità.

Non lontano da Erba nel nord della nostra Brianza lombarda c’è una costruzione di inizio Novecento che era abitata da una comunità religiosa. Attorno vi è un parco, in parte oggi trasformato in orto. L’antica comunità dei seguaci dei Figli di don Orione che abitata quella casa si è trasferita altrove. Adesso è diventata la residenza di una comunità di famiglie e di preti che vivono assieme. La stranezza, solo apparente, di questa composizione dovrebbe attirare da subito la nostra attenzione.

Chi ha seguito in questi anni i miei scritti, articoli giornalistici o libri, sa che credo fortemente in una rinascita della Chiesa e nello stesso tempo sono convinto che essa possa avvenire soltanto attraverso una rete di piccole comunità, come in fondo fu agli inizi della storia cris...